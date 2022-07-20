20 июля 2022, 14:18
Массовая авария произошла в Адыгее. Один человек погиб
В Адыгее случилось ДТП с участием четырех машин, передает «Царьград» со ссылкой на республиканское МВД.
Авария произошла на трассе Р-217 «Кавказ». Автоледи везла на буксире машину и в какой-то момент трос оборвался. Второй автомобиль выехал на полосу встречного движения и протаранил другое авто, которое затем столкнулось с Lada Granta. В результате столкновения один из водителей погиб. Еще двое человек получили травмы. Их доставили в больницу.