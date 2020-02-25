Массовая авария произошла на трассе в Башкирии

Массовая авария случилась 24 февраля на участке трассы с 1429 по 1455 км. Одной из причин стала сильная метель. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали десять одновременных ДТП.

Около двух часов дня по местному времени на 1455 километре автодороги столкнулись три попутных легковушки и один грузовик. Пассажирке легковой машины потребовалась медицинская помощь.

На других участках дороги произошли остальные столкновения. В настоящее время ГИБДД выясняет детали инцидентов.