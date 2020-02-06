Массовая авария произошла на Светлановской площади в Петербурге

По данным издания, авария произошла на Светлановской площади. Столкнулись два автомобиля, автобус и трамвай. Это привело к тому, что движение транспорта на площади и примыкающих проспектах было парализовано. В региональном управлении МЧС заверили, что в результате никто не погиб и не получил каких-либо травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.