Происшествия 07 сентября 2023, 10:32 Массовая авария произошла на севере Москвы Дептранс Москвы: на Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля Фото: freepik.com

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В Северном округе столицы произошло ДТП с участием четырех машин. На место прибыли представители экстренных служб, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что на Ленинградском шоссе рядом со станцией метро «Войковская» столкнулись четыре автомобиля. Прибывшие на место спасатели устранят последствия ДТП. О пострадавших информация пока не поступала.

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Судя по опубликованной автоинспекторами фотографии, все участники аварии — легковые машины, в том числе два автомобиля такси.

Фото: Telegram-канал дептранса Москвы

Представители дептранса предупредили водителей о затрудненном движении в сторону центра и порекомендовали заранее выбирать пути объезда.

Ранее в Северном округе Москвы в Бескудниковском районе автомобиль Chevrolet врезался в «Жигули». В результате аварии пострадали двое взрослых и ребенок.