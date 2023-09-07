07 сентября 2023, 10:32
Массовая авария произошла на севере Москвы
Дептранс Москвы: на Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля
В Северном округе столицы произошло ДТП с участием четырех машин. На место прибыли представители экстренных служб, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В ведомстве уточнили, что на Ленинградском шоссе рядом со станцией метро «Войковская» столкнулись четыре автомобиля. Прибывшие на место спасатели устранят последствия ДТП. О пострадавших информация пока не поступала.
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Судя по опубликованной автоинспекторами фотографии, все участники аварии — легковые машины, в том числе два автомобиля такси.
Представители дептранса предупредили водителей о затрудненном движении в сторону центра и порекомендовали заранее выбирать пути объезда.
Ранее в Северном округе Москвы в Бескудниковском районе автомобиль Chevrolet врезался в «Жигули». В результате аварии пострадали двое взрослых и ребенок.
ДТП
Москва 2023
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