Происшествия 11 марта 2024, 13:59 Массовая авария произошла на пути из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово. Есть пострадавшие

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Авария, в которой пострадали два человека, произошла накануне на автодороге из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Свердловской области.

Как рассказали в ведомстве, водитель Hyundai столкнулся с Volkswagen и Nissan, движущимися в попутном направлении. Сразу после аварии двух пассажирок Nissan, 39-летнюю женщину и 15-летнюю девочку, увезли в больницу.

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По факту ДТП проводится проверка.