21 апреля 2020, 11:24
Массовая авария произошла на Октябрьской набережной Петербурга
На Октябрьской набережной Санкт-Петербурга произошла массовая авария. Столкнулись четыре легковушки. Об этом написал сайт «Невские новости».
Утром 21 апреля случилось массовое ДТП. Kia Rio въехал в Mercedes, а через несколько метров впереди в поворачивающий внедорожник врезался ВАЗ-2112. Скорее всего, джип хотел резко повернуть, из-за чего Mercedes затормозил. Такого маневра не предвидел водитель Kia и протаранил оппонента. Водитель отечественного автомобиля двигался по другой полосе и не успел нажать на педаль тормоза.
О пострадавших не сообщается.