Массовая авария произошла на Октябрьской набережной Петербурга

Утром 21 апреля случилось массовое ДТП. Kia Rio въехал в Mercedes, а через несколько метров впереди в поворачивающий внедорожник врезался ВАЗ-2112. Скорее всего, джип хотел резко повернуть, из-за чего Mercedes затормозил. Такого маневра не предвидел водитель Kia и протаранил оппонента. Водитель отечественного автомобиля двигался по другой полосе и не успел нажать на педаль тормоза.

О пострадавших не сообщается.