Массовая авария произошла на КАД в Петербурге

В Северной столице случилось массовое ДТП, в результате которого три человека пострадали. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По данным издания, авария произошла на 91-м километре КАД. Столкнулись семь легковушек, двигавшихся в попутном направлении. Три человека получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. «Гиблое место. Постоянно там бьются», — заметили пользователи соцсетей.