04 марта 2021, 14:25
Массовая авария произошла на КАД в Петербурге
В Северной столице случилось массовое ДТП, в результате которого три человека пострадали. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
По данным издания, авария произошла на 91-м километре КАД. Столкнулись семь легковушек, двигавшихся в попутном направлении. Три человека получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«Гиблое место. Постоянно там бьются», — заметили пользователи соцсетей.