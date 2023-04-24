Эксклюзив 24 апреля 2023, 19:50 Массовая авария произошла на юго-западе Москвы Источник «360»: четыре автомобиля столкнулись на улице Наметкина в Москве РИА «Новости»

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Четыре автомобиля стали участниками ДТП в Москве на улице Наметкина, в районе дома № 16. Об этом сообщил источник «360».

Информацию об аварии подтвердил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

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«Занято по одной полосе движения в каждом направлении, — указали в сообщении.

Как уточнил источник «360», столкнулись Skoda, Audi, Volkswagen и Volvo. По предварительным данным, одного пострадавшего госпитализировали.

В настоящее время на месте аварии работают оперативные городские службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне массовое ДТП с участием пяти легковых автомобилей и грузовика произошло на Киевском шоссе. Как сообщил источник «360», один человек погиб. Также медики экстренно госпитализировали еще одного пострадавшего на вертолете воздушной скорой помощи.