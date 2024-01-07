Эксклюзив 07 января 2024, 14:33 Массовая авария произошла на юго-западе Москвы Источник «360»: семь легковых автомобилей устроили аварию на юго-западе Москвы Пресс-служба МЧС

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Сразу семь легковых автомобилей столкнулись на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Он уточнил, что пострадали три машины такси, служебный автомобиль Росгвардии, а также Hyundai, Geely и Renault Kaptur простых водителей.

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На место прибыли бригады скорой помощи и дорожной полиции. На дороге перекрыли три из шести полос по дороге в центр. По предварительным данным, никто в массовой аварии не пострадал.

О причинах аварии пока ничего неизвестно. Официального подтверждения этой информации нет.