07 января 2024, 14:33
Массовая авария произошла на юго-западе Москвы
Источник «360»: семь легковых автомобилей устроили аварию на юго-западе Москвы
Сразу семь легковых автомобилей столкнулись на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
Он уточнил, что пострадали три машины такси, служебный автомобиль Росгвардии, а также Hyundai, Geely и Renault Kaptur простых водителей.
Реклама
На место прибыли бригады скорой помощи и дорожной полиции. На дороге перекрыли три из шести полос по дороге в центр. По предварительным данным, никто в массовой аварии не пострадал.
О причинах аварии пока ничего неизвестно. Официального подтверждения этой информации нет.
ДТП
Дороги
Машины
Москва
Реклама
Реклама