Происшествия 04 марта 2024, 14:28 Массовая авария произошла на Богатырском проспекте в Петербурге

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ДТП с участием трех автомобилей произошло накануне на Богатырском проспекте в Петербурге. Об этом написал Piter.TV, ссылаясь на сообщество «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.

Водитель автомобиля Kia остановился на красный сигнал светофора перед пешеходным переходом. В этот момент в машину врезалась Honda, в которую перед этим влетело другое легковое авто. По словам очевидцев, водитель Honda находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В результате аварии никто не пострадал. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.