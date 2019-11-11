Массовая авария произошла на Волгоградском проспекте в Москве. Видео

На Волгоградском проспекте столкнулось сразу восемь автомобилей. Есть пострадавшие, сообщил корреспондент «360» с места событий.

Очевидец рассказал, что один из водителей «играл в шашки»: агрессивно вел себя на автомагистрали и подверг опасности других участников дорожного движения. Его выбросило на полосу встречного движения.

На встречке произошло лобовое столкновение с другими автомобилями. Точное количество пострадавших неизвестно. Прибывшие на место врачи скорой оказали первую помощь и госпитализировали тех, кто получил травмы.

Виновник аварии скрылся с места ДТП. Он бросил свою машину. Движение по Волгоградскому проспекту затруднено. Закрыто три полосы. Движение троллейбусов по маршруту № 27 на данном участке остановлено.