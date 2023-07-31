Происшествия 31 июля 2023, 12:58 Массированный обстрел Донецка унес жизнь третьего человека Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле центра Донецка погибли три человека Скриншот видео

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При обстреле Ворошиловского района Донецка 31 июля погибли двое, пострадали 10 человек. Еще одну жертву обнаружили в Куйбышевском районе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

В Ворошиловском районе, по данным на полдень 31 июля, два человека получили смертельные ранения на улице Челюскинцев. Пострадали 10 человек, в том числе женщины от 1975 до 1995 года рождения и мужчины от 1958 до 2005 года рождения.

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В Куйбышевском районе умерла женщина на Терриконной улице. Неподалеку от нее получил ранения мужчина 1958 года рождения.

Глава горадминистрации Алексей Кулемзин сообщил, что выпущенные украинской армией снаряды упали возле Дворца бракосочетаний, попали в нотариальную контору, четыре маршрутных автобуса и три легковые машины, одна из которых сгорела дотла, гараж, частный дом на улице Горького, выбили окна и оборвали электропровод.

Мужчина погиб в поселке Грабари. Экстренные службы ДНР сообщили ТАСС, что удары нанесли реактивной системой залпового огня.