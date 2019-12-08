Масштабный пожар в гостинице «Ромашково» сняли с коптера

Деревянная гостиница в селе Ромашково Одинцовского городского округа Подмосковья загорелась утром воскресенья, 8 декабря. Огонь охватил все деревянное строение и перебросился на соседнее. Происходящее попало в объектив коптера.

Как рассказали очевидцы, гостиничный комплекс в псевдорусском стиле загорелся приблизительно около 07:00 в воскресенье, 8 декабря. На момент возникновения пожара в гостинице отдыхали 20 постояльцев. На работе были 10 человек персонала. Удалось спасти 19 постояльцев, еще один выехал буквально за несколько часов до пожара. По предварительным данным, именно в его комнате начался пожар.

Гостиница «Ромашково» загорелась в Подмосковье. Онлайн-трансляция Подробнее

Как сообщили в МЧС, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Горят номера, огонь перебросился на ресторан «Печка» на первом этаже. На пожаре работают более 20 пожарных спецмашин, свыше 60 человек личного состава МЧС.

«Порывы ветра раздували очаги на соседние здания. Была реальная угроза распространения, в том числе на частный сектор», — рассказал начальник главного управления МЧС Московской области Сергей Полетыкин.