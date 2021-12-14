Масштабный пожар произошел на рынке в Кемеровской области

На Сельском рынке в Гурьевске Кемеровской области произошел масштабный пожар. Несмотря на усилия пожарных, от огня пострадала крыша и внутренняя часть здания. Об этом сообщил «Царьград».

В результате весь товар был уничтожен. В тушении принимали участие пять пожарных расчетов.

«Предприниматели при пожаре потеряли абсолютно весь товар, это большой удар по благосостоянию каждой семьи. Сейчас с экономическим блоком администрации округа прорабатываем всевозможную помощь для предпринимателей. Ситуацию держу на личном контроле», — рассказал глава города Станислав Черданцев.