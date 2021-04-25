Масштабный пожар на складе древесины в Биробиджане не смогли потушить спустя трое суток

В Биробиджане третьи сутки не могут потушить возгорание на складе отходов пиломатериалов. Огонь локализован на площади 15 тысяч квадратных метров, сообщили РИА «Новости» в главном управлении МЧС по Еврейской автономной области.

Пожар начался 22 апреля в 16:45 по местному времени (9:45 по московскому). Пожарные не допустили перехода огня на жилые дома и предприятия.

«Продолжается тушение. Работают пять человек, три единицы техники, один экскаватор. Осуществляется проливка», — сообщили в МЧС.

За последние две недели это уже второй пожар на этом складе. В прошлый раз тушение продолжалось 26 часов, пожар затронул три тысячи квадратных метров площади.

Как сообщала ГТРК «Бира», сейчас огонь распространился по прямоугольнику со сторонами в 100 и 150 метров.

С восточной и западной стороны горящего склада находятся пилорамы, которыми владеют граждане Китая. Угрозы этим компаниям нет, говорил начальник пожарно-спасательного отряда Иван Худжиев.

В марте прошлого года в Биробиджане также горели отходы деревообработки. По данным ГТРК, рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.