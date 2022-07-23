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    23 июля 2022, 09:13

    Масштабный пожар в лесах Калифорнии сняли на видео

    Крупный пожар в лесах рядом с национальным парком начался в Калифорнии

    Максим Зинкин

    Дубовые леса загорелись недалеко от Йосемитского национального парка в округе Марипоса в Калифорнии. В Сети появились видео с места событий.

    Общая площадь пожара составила около 600 гектаров, огонь приблизился к жилым домам.

    Издание CBS News написало, что поселенцам в предгорьях Сьерра-Невады выдали приказы об обязательной эвакуации.

    Ранее сообщалось, что гигантский пожар произошел в штате Юта, огонь охватил около двух тысяч гектаров леса.