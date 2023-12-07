Важное 07 декабря 2023, 14:53 Масштабные проверки проведут в учебных заведениях Брянска после стрельбы в гимназии Учебные заведения и ЧОПы Брянска проверят после стрельбы в гимназии № 5 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Все учебные учреждения Брянска пройдут масштабные проверки требований к антитеррористической защищенности после стрельбы в гимназии № 5. Распоряжение об этом отдал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

Также проверки проведут в ЧОПах и вневедомственной охране. Педагогов обяжут пройти дополнительные инструктажи по порядку действий при ЧС.

Реклама

Кроме того, в учебных учреждениях максимально усилят пропускной режим, подчеркнули в пресс-службе администрации. Осмотр помещений и территорий будут проводить по учащенному графику. Особое внимание уделят обеспечению связи со службами экстренного реагирования.

«Городская администрация окажет всю необходимую помощь и содействие в связи с трагедией в гимназии. Вместе с вами скорблю по погибшим, переживаю за здоровье тех, кто получил ранения», — отметил Макаров на заседании оперштаба.

Присутствующий на нем представитель полиции доложил, что во всех школах Брянска в минувшем ноябре проходили комиссионные проверки безопасности

Гимназия № 5, как и другие школы Брянска, охранялась сотрудниками ЧОП. Все остальные необходимые условия безопасности в школе тоже присутствовали — это и видеосистема, тревожная кнопка. Учителя планово проходили антитеррористические учения.

«Даже палка один раз в год может выстрелить. Наша с вами задача предупредить такие чудовищные преступления», — подчеркнул Макаров.