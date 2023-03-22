Происшествия 22 марта 2023, 10:36 Масштабное производство фальшивых купюр разоблачили в Дагестане ФСБ: в Дагестане нашли масштабное производство фальшивых купюр по 5 тысяч рублей

Читать 360tv в

В Левашинском районе Дагестана обнаружили масштабное производство фальшивых купюр по пять тысяч рублей, сообщил центр общественных связей ФСБ России. В год там печатали более миллиарда рублей поддельными деньгами. Силовики задержали 11 членов преступной группы.

Работу производства пресекли сотрудники ФСБ и МВД. Уголовные дела возбудили по части 3 статьи 186 (изготовление, хранение, транспортировка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Санкция — до 15 лет лишения свободы со штрафом. В следственных действиях приняли участие более 200 правоохранителей.

Реклама

В домах членов преступной группы на территориях Ростовской области, Дагестана, Ингушетии и Чеченской Республики прошли 18 обысков. Удалось обнаружить более 20 миллионов поддельных рублей, элементы клише для изготовления российских рублей и матрицу для изготовления долларов США, комплекс оборудования для печати денег, денежную бумагу с водяными знаками, краску, средства связи, банковские карты и отчетные документы о работе производства. По одному из адресов нашли также более 300 боеприпасов к автомату АК-74.

Реклама

Задержанным уже предъявили обвинение, их взяли под стражу.