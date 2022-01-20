Масштабное ДТП с участием 22 легковых и 14 грузовых автомобилей произошло в Чехии

Крупное ДТП произошло на скоростной магистрали Пльзень — Прага в Чехии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Управления пожарной охраны Терезу Флигерову.

Столкновение произошло на 33-м километре магистрали. Там столкнулись 22 легковых и 14 грузовых автомобилей. При этом четыре человека получили травмы легкой и средней степени тяжести. Всех пострадавших с помощью вертолета госпитализировали в пражские больницы, передал RT.

Врачи также не исключают того факта, что травмы могли получить другие участники ДТП. Движение по дороге перекрыли. В качестве причин отмечают обледенение дороги.