По словам пресс-секретаря управления ФСИН по Свердловской области Александра Левченко, в колонии существуют кружки фотодела, там заключенные и решили улучшить публикацию.

Источник фото: «ВКонтакте».

«Осужденные телевизор не смотрят, не до конца понимают, что на улице можно ходить без маски, тем более если возле тебя никого нет. Они решили просто улучшить эту фотографию. Даже им никто такое указание не давал», — заявил Левченко.

По его словам, маски на улице носить необязательно, поэтому если бы не осужденные, то фотография отправилась бы в первоначальном виде без всяких правок. Потому что в этом нет никаких нарушений. Но все равно оригинал ведомство отправило в СМИ и извинилось за фотошоп.

Ранее маску уже «пририсовывали» следователю, который встречался с сотрудниками скорой помощи в Белгороде. Об этом рассказывало издание Ura.ru. Публикацию через некоторое время удалили.