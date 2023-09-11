11 сентября 2023, 12:55
Машины загорелись на парковке Подольска
Подмосковный МЧС сообщил о трех горящих машинах на парковке Подольска
Припаркованные на открытой площадке три автомобиля загорелись на улице Правды городского округа Подольск. Об этом «360» сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
В ведомстве заявили, что подразделения спасателей уже прибыли на место для тушения. О причинах возгорания в ведомстве не сообщили.
Реклама
По последним данным, в огне оказались три легковых автомобиля, гараж и сарай. Прибывшие на место пожарные бригады локализовали пламя на площади в 78 квадратных метров.
Местные жители сообщили, что пожар начался неподалеку от местного отделения ГИБДД. В социальных сетях появились фото и видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что в небо поднимается густой черный дым.
Пожары
МЧС РФ
Машины
Реклама
Реклама