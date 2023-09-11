Эксклюзив 11 сентября 2023, 12:55 Машины загорелись на парковке Подольска Подмосковный МЧС сообщил о трех горящих машинах на парковке Подольска

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Припаркованные на открытой площадке три автомобиля загорелись на улице Правды городского округа Подольск. Об этом «360» сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

В ведомстве заявили, что подразделения спасателей уже прибыли на место для тушения. О причинах возгорания в ведомстве не сообщили.

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По последним данным, в огне оказались три легковых автомобиля, гараж и сарай. Прибывшие на место пожарные бригады локализовали пламя на площади в 78 квадратных метров.

Местные жители сообщили, что пожар начался неподалеку от местного отделения ГИБДД. В социальных сетях появились фото и видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что в небо поднимается густой черный дым.