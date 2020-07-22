22 июля 2020, 13:34
Машины въехали в толпу пешеходов после столкновения на юго-западе Москвы. Видео
Две машины столкнулись на Краснодарской улице на юго-западе Москвы. От удара оба автомобиля отбросило в толпу пешеходов, которые переходили дорогу. Видео с места события опубликовал Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
На опубликованных кадрах видно, как на перекрестке водитель автомобиля не снизил скорость и поехал на пересечение движущемуся потоку машин. В итоге он врезался в одно из транспортных средств. От удара оба автомобиля отбросило в толпу пешеходов, которые переходили дорогу.
Движение по правым полосам на улицах Краснодарская и Краснодонская временно перекрыли.
В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что одна из машин наехала на пешехода. По предварительным данным, количество пострадавших составило два человека.