Избитого мужчину выбросили из машины в Москве

На одной из столичных улиц неизвестные выбросили из черной машины Toyota Land Crusier жестоко избитого мужчину. В этот момент он был еще жив. Пострадавший скончался позже от полученных травм.

По данным Telegram-канала 112, на теле погибшего были обнаружены многочисленные гематомы и ссадины. В Москве введен план «Перехват». Предположительно, преступники родом из Хабаровска.

Как стало известно РЕН ТВ, мужчину выбросили из машины на Комсомольской площади. На вид ему было около 50 лет. Позже его ело нашли за универмагом «Москва».

Источник «360» сообщил, что мужчину действительно высадили из машины с телесными повреждениями. Впоследствии он скончался.