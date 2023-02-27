Происшествия 27 февраля 2023, 02:03 Машины на трассе М-11 в Новгородской области запустили по встречке после ДТП Участок федеральной трассы М-11 открыли для проезда после ДТП с 41 машиной РИА «Новости»

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Участок федеральной трассы М-11 в Новгородской области открыли для проезда. Движение в оба направления осуществляется по встречной полосе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оператора трассы «Объединенные системы сбора платы» (ОССП).

«Организован перепуск движения на участке трассы М-11 в Новгородской области. Дорогу открыли для всех участников, но движение на отрезке, где была авария, будет осуществляться по встречке: одна полоса — в направлении Санкт-Петербурга, другая — в направлении Москвы», — сообщил собеседник агентства.

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В обычном режиме движение по трассе обещают возобновить к утру, для устранения последствий аварии потребуется еще несколько часов.

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Массовое ДТП с участием 41 машины произошло утром в воскресенье, 26 февраля, на 502-м километре федеральной трассы М-11. На место аварии прибыли по крайней мере пять машин скорой помощи, две машины реанимации, шесть автомобилей ДПС, две машины МЧС. Спасатели организовали два пункта обогрева на дорогах в Крестецком и Валдайском районах Новгородской области. В результате ДТП погиб один человек, 14 пострадали, из них трое детей.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Массовое ДТП под Новгородом осложнилось утечкой битума. Дорожные службы приступили к ликвидации разлития, сообщило ИА НСН.