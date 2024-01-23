Происшествия 23 января 2024, 10:51 Машину жителя Подмосковья сожгли по заказу криминального авторитета Полиция Подмосковья задержала криминального авторитета по делу о поджоге машины

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Правоохранители задержали двух мужчин, а также подозреваемого, по заказу которого злоумышленники сожгли машину жителя Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Московской области.

Двое мужчин ночью пробрались на охраняемую стоянку и подожгли автомобиль жителя Подмосковья. В результате иномарка полностью сгорела, сумма ущерба составила порядка трех миллионов рублей. По факту поджога СК возбудил уголовное дело.

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Правоохранители задержали двух подозреваемых. Мужчины сознались в поджоге и рассказали, что совершили преступление по заказу знакомого. Полиция при силовой поддержке Росгвардии задержала 45-летнего подозреваемого.

«Задержанный является криминальным авторитетом среди выходцев из ближнего зарубежья, который оказывает покровительство лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность с привлечением труда нелегальных мигрантов», — указали в пресс-службе.

Ранее в поджоге автомобиля обвинили жителя Тюмени. По версии следствия, мужчина из личной неприязни к своему коллеге сжег машину ямальского предприятия.