Иномарка протаранила припаркованную машину в Кузбассе

Водитель иномарки из Кузбасса не справился с управлением и устроил тройное ДТП. Об этом сообщил «Царьград».

Автомобиль Toyota Avensis встал на парковке рядом с торговым центром. Водитель покинул машину. В этот момент в ВАЗ-21063, который решил выехать с прилегающей территории на главную дорогу, влетел Toyota Chaser. В результате после столкновения иномарка врезалась в Toyota Avensis.

«В ДТП пострадал водитель Toyota Chaser, мужчина 35 лет. По характеру травм ему назначено амбулаторное лечение», — рассказали в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.