Машину украинского чиновника подорвали в Киеве

Инцидент произошел вечером 6 декабря во дворе многоэтажки по улице Демеевской. Чиновник рассказал, что парковался около дома, когда позади его Honda CR-V что-то взорвалось, сообщило издание «Информатор».

Бизнесмена Сало подорвали ночью на киевской дороге. Он связан с украинскими чиновниками Подробнее

По данным издания, взрывом было повреждено заднее колесо и бампер машины. На снимке с места происшествия видно только спущенное колесо.

Взрывное устройство не содержало поражающих элементов, продолжает портал, возможно, владельца автомобиля хотели напугать.

По информации УНН, чиновник работает заместителем директора одного из департаментов министерства аграрной политики.

В начале ноября в Киеве подорвали автомобиль российско-украинского бизнесмена Игоря Сало. Его водитель погиб, сам предприниматель и еще один пассажир получили травмы.