Машину со связанным человеком в багажнике остановили на МКАДе

Сотрудники транспортной полиции остановили на Московской кольцевой дороге машину, которая привлекла их внимание и показалась подозрительной. Они решили осмотреть автомобиль и, открыв багажник, увидели там связанного человека. О необычной находке правоохранителей написал РЕН ТВ.

Позже полицейские выяснили, что связанного человека водитель и пассажиры обвинили в воровстве. Они обездвижили его, положили в багажник и повезли на разборки, решив устроить самосуд.

Неизвестно, что случилось бы с этим беспомощным пассажиром, если бы сотрудники ГИБДД не обратили внимание именно на это авто и не провели досмотр. Как именно связанного хотели наказать — неясно.

Сейчас по данному факту проводят проверку, в ходе которой стоит задача выяснить все нюансы и обстоятельства этого происшествия.