Машину смяло в результате ДТП в Судогодском районе, но водитель смог выжить

Серьезное ДТП произошло в Судогодском районе на 76-м километре трассы «Владимир — Муром — Арзамас». Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщил «Царьград».

В результате автомобиль под управлением 26-летнего молодого человека перевернулся и врезался в дерево. Удар оказался настолько сильным, что автомобиль смяло. Однако водитель чудом смог выжить. Выбраться из автомобиля ему помогли спасатели. Он заработал ссадину на лбу и ушиб колена.