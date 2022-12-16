Происшествия 16 декабря 2022, 07:46 Машину с полицейскими подорвали на юго-востоке Турции NTV: 8 полицейских ранены после подрыва машины в турецкой провинции Диярбакыр

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На юго-востоке Турции подорвали припаркованный автомобиль, когда рядом с ним проезжали полицейские. Пострадали восемь человек, рассказал сайт NTV.

Взрыв в провинции Диярбакыр прогремел 16 декабря в 05:10. Бомба находилась в припаркованной машине. Ее активировали дистанционно в тот момент, когда рядом проезжали полицейские. Восемь человек получили ранения, их отвезли в ближайшую больницу. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил, что полицейских госпитализировали в качестве предосторожности, чтобы обследовать амбулаторно. Правоохранители задержали двух подозреваемых в организации этого взрыва.

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Агентство Anadolu уточнило, что машина с бомбой стояла на обочине трассы из провинции Диярбакыр в город Мардин. Дистанционное взрывное устройство привели в действие, когда рядом проезжала служебная машина с бойцами местного спецназа. К месту съехались многочисленные бригады скорой помощи.

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