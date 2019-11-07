Машину российско-украинского бизнесмена взорвали в Киеве. Видео

В Киеве в среду вечером на Брест-Литовском шоссе неизвестный на мотоцикле BMW поравнялся с Mersedes АА0070MI, принадлежащим бизнесмену Игорю Сало, положил на крышу автомобиля взрывчатку и скрылся. Через секунду прогремел взрыв. Этот момент попал на видео, ролик опубликовали украинские СМИ и соцсети.

В результате покушения один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Жертвой стал водитель Mersedes, он же охранник российско-украинского предпринимателя. В результате взрыва он получил травмы, несовместимые с жизнью. Сам Сало и еще один человек, бывший в момент взрыва в машине, ранены. Их госпитализировали. О их состоянии здоровья медики пока не распространяются.

Источник фото: Нацполиция Украины

Как уточнили в полиции, взрыв раздался в 21:40. Жители соседних домов рассказали, что хлопок был такой силы, что у них в квартирах задрожали окна. Кроме Mersedes, на который покушался неизвестный мотоциклист, пострадали еще несколько автомобилей, оказавшихся неподалеку. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы.

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Полиция начала спецоперацию. Мотоциклиста ищут. Пока что о нем известно лишь то, что он был одет во все черное, на его голове был черный шлем. Его мотоцикл, предположительно BMW, тоже был черный. С места происшествия он уехал на полной скорости, поэтому очевидцев, которые могли бы что-нибудь о нем рассказать, почти нет.

Сало — уроженец Харьковской области, выпускник фармакадемии. После службы в армии и вуза уехал в Россию, чтобы делать бизнес. Позже его деловые интересы распространились и на Украину. Сало занимается строительством, торговлей и фармакологией. Открытой информации о нем почти нет, а слухи противоречивы.