Машину разорвало на части в ДТП в Москве. Видео

Появилось видео аварии, которая произошла на севере столицы 12 сентября. В ней пострадали двое детей и трое взрослых, их госпитализировали. На кадрах видно, как одна машина развалилась на части.

На камеры видеонаблюдения попал не сам момент ДТП, а лишь его последствия. На кадрах видно, как автомобили после столкновения продолжили двигаться вперед по инерции. При этом одна машина ехала нормально, а вторую закрутило, из-за чего она врезалась в асфальт передним бампером. Автомобиль буквально развалился на куски — часть транспортного средства разлетелись в разные стороны.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «360», что две легковые машины столкнулись на улице Плещеева, недалеко от дома № 30.

В ДТП пострадали пятеро человек — двое детей и трое взрослых, их всех госпитализировали в столичные больницы.