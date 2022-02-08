Машину растерло в порошок. Как выглядит место ДТП на Рублевке

Одна из машин, попавших в ДТП на Рублевке, оказалась полностью уничтожена. Сотрудники ГИБДД, следственно-оперативной группы и скорой помощи устанавливают причины произошедшей на западе Москвы аварии.

На видео, попавшем в распоряжение «360», запечатлен автомобиль, который полностью сплющило от сильного удара. Судя по окраске, это автомобиль такси. Обломки машины раскиданы вокруг.

В районе дома № 4 на Рублевском шоссе столкнулось шесть автомобилей. В аварии пострадали три человека. У одного из них медики диагностировали перелом костей таза. Кроме того, по данным РЕН ТВ, в этом ДТП также пострадал миллиардер Алексей Шепель. По информации источника, на него оформлена одна из машин.

Эксперты установили, что водитель Mercedes не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими машинами. Полиция намерена проверить виновника ДТП на состояние опьянения.

Водителя рейсового автобуса в Калининграде 8 февраля признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло осенью 2020 года. Авария унесла жизни шести человек.