13 сентября 2023, 12:15
Машину подожгли на парковке ЖК «Мещерский лес» в Москве
Неизвестные подожгли ночью автомобиль в ЖК «Мещерский лес» на западе Москвы
Ночью 13 сентября неизвестные подожгли автомобиль в ЖК «Мещерский лес» в московском районе Солнцево. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
Сигнал о возгорании на открытой парковке по адресу Боровское шоссе, дом 2, корпус 5 поступил дежурному в 2:55. Пожар удалось ликвидировать в 3:06, его площадь составила два квадратных метра. К месту событий выезжали пожарные, полиция и сотрудники скорой помощи.
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От огня получили ущерб автомобили Toyota, Range Rover и Volkswagen. Информации о пострадавших людях не поступало.
Причиной пожара в соцсетях назвали поджог. Однако мотивы злоумышленников неизвестны.
Ранее в соцсетях распространился фейк о том, что около Останкинской телебашни ночью прогремело несколько взрывов. Однако на самом деле ночью произошел пожар в промзоне в Отрадном.
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