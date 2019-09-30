Машину министра ЖКХ Крыма украли и разбили

Служебный автомобиль, принадлежащий исполняющему обязанности министра ЖКХ Крыма Дмитрию Черняеву, был угнан. Mercedes попал в аварию в Симферополе.

Ночью авто, находящееся на балансе автобазы Совета министров Крыма, вскрыли и угнали. Позже автомобиль попал в ДТП на улице Калинина в Симферополе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ Крыма.

Фото поврежденной иномарки оказались в Сети. На кадрах видно, что машина оказалась вне проезжей части.

Сам виновник ДТП скрылся с места происшествия. Его личность неизвестна. По информации пресс-службы, Дмитрий Черняев на место случившегося не приезжал и никаких комментариев стражам порядка не давал. В министерстве рассказали, что сейчас идет проверка. После нее может быть возбуждено уголовное дело.