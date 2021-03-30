Машину известного спортивного журналиста подожгли в Подмосковье

В Подмосковье неизвестные подожгли машину спортивного журналиста Дмитрия Егорова. Он уверен, что поджог был связан с его журналистской деятельностью, хотя никаких угроз в его адрес не поступало.

«Никакого послания. Мы сначала думали, что она сгорела сама, может что-то произошло, хотя 12 часов я вообще к ней не прикасался. Здесь камер много, на одной из камер видно, как человек подходит, садится назад, потом заходит вперед и сразу после этого происходит взрыв», — рассказал Дмитрий Егоров.

Машину подожгли около двух часов ночи. Mercedes журналиста сгорел дотла. Огонь также перекинулся на четыре автомобиля, которые стояли поблизости.

Дмитрий Егоров отметил в Instagram, что заявление в полиции не принимают. Это его удивило.

«Полиция пока не принимает заявление. Это довольно странно, потому что уже нужно что-то делать», — написал он.

Журналист предположил, что за ним могли следить, потому что обычно он живет в другом месте, сообщил Telegram-канал Baza.