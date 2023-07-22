Происшествия 22 июля 2023, 19:05 Машину депутата Госдумы Бородая обстреляли в зоне СВО «Союз добровольцев Донбасса» сообщил об обстреле ВСУ машины депутата Госдумы Бородая РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли машину депутата Госдумы Александра Бородая во время его выезда с передовых позиций российского батальона в зоне спецоперации. В результате атаки ранения получили два офицера. Об этом сообщил «Союз добровольцев Донбасса»в своем Telegram-канале.

В организации подчеркнули, что обстрел произошел в минувшую пятницу, 21 июля. Депутат Бородай прибыл на позиции батальона в качестве командира разведывательно-штурмовой бригады.

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При выезде с позиций на южном фланге Бахмутской группировки он взял с собой двух офицеров. Дорогу, по которой ехала машина, из артиллерии обстреляли украинские военные. Корректировку для поражения цели противник вел при помощи беспилотника.

Третий сдетонировавший снаряд изрешетил машину осколками. Находившиеся на заднем сиденье машины офицеры получили ранения. Бородая и водителя спасли бронежилеты и спинки кресел. Пострадавшим военным оказали первую медицинскую помощь на ближайшей остановке, а после доставили в госпиталь.

В субботу, 22 июля, стало известно о гибели военного корреспондента РИА «Новости» Ростислава Журавлева и ранении еще трех российских журналистов во время обстрела Запорожской области.

В Минобороны заявили, что украинские военные использовали для удары кассетные боеприпасы. Журналисты находились в гражданской машине, когда ее поразили осколки.

Сотрудников СМИ эвакуировали, но Журавлев до приезда в госпиталь не дожил. Также ранения получили его коллега по агентству фотокорреспондент Константин Михальчевский, журналист «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.