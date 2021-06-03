Машиностроительный завод загорелся в Подольске

Крупный пожар разгорелся на территории машиностроительного завода в Подольске. Речь идет о предприятии в микрорайоне Климовск. На момент публикации новости площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров.

В МЧС уточнили, что в тушении пожара участвуют 67 человек из личного состава, кроме того, 21 единица техники. Чтобы не допустить распространение огня, гасить его начала и авиационная техника.

Тем временем очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото происходящего. На них виден столб черного дыма.