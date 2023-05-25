Происшествия 25 мая 2023, 14:07 Машинист воинского эшелона в Самарской области пожаловался на слежку дроном Mash: над поездом воинского эшелона в Самарской области кружил неопознанный БПЛА Unsplash

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Беспилотник следил за поездом воинского эшелона в Самарской области, а потом скрылся в неизвестном направлении. Работники железной дороги обратились в полицию, собщил Telegram-канал Mash.

Воинский эшелон проезжал около станции Похвистнево в 150 километрах от Самары, когда в небе появился неопознанный дрон. Машинист рассказал дежурному, что БПЛА следил за составом, а потом улетел. Поезд остановили.

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На поиски беспилотника потратили около часа, но ничего не нашли. Работники железной дороги рассказали обо всем полиции, и правоохранители начали розыск возможных владельцев аппарата.

Ночью 25 мая украинские военные устроили безуспешную атаку на Крым. Они выпустили шесть беспилотников. Два аппарата сбили в районе поселка городского типа Кача, еще четыре посадили при помощи спецсредств. Власти сообщили, что никто не пострадал.