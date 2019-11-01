Машинист снегопогрузчика задавил женщину насмерть в ХМАО

По данным информагентства, трагедия произошла на парковке около торгового центра «Пассаж». Снегоуборщик не заметил пешехода, когда сдавал назад. В итоге женщина получила травмы, несовместимые с жизнью и умерла до прибытия медиков. На месте происшествия работают стражи порядка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.