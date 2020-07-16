16 июля 2020, 17:42
Машинист остановил поезд из-за ребенка на путях в Пензенской области
Машинисту в Пензенской области пришлось затормозить, потому что он увидел на путях маленькую девочку. Об этом сообщило ИА «Пена-пресс» со ссылкой на пресс-службу Приволжского следственного управления.
Инцидент произошел неподалеку от железнодорожной станции «Белинская». Остановившись, машинист принялся искать родителей ребенка. Потом малышку осмотрели врачи.
«Телесных повреждений, угрожающих жизни и здоровью ребенка, не обнаружено. С родителями проведена профилактическая беседа о правилах нахождения на железной дороге», — рассказали в пресс-службе.