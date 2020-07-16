Машинист остановил поезд из-за ребенка на путях в Пензенской области

Инцидент произошел неподалеку от железнодорожной станции «Белинская». Остановившись, машинист принялся искать родителей ребенка. Потом малышку осмотрели врачи.

«Телесных повреждений, угрожающих жизни и здоровью ребенка, не обнаружено. С родителями проведена профилактическая беседа о правилах нахождения на железной дороге», — рассказали в пресс-службе.