Машинист крана пойдет под суд в Тазовском районе

Следователи ЯНАО подозревают машиниста крана в пренебрежении техникой безопасности, которое повлекло за собой травмирование человека. Теперь подозреваемого ждет суд. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Ситуация произошла во время строительства газопровода. Водитель крана не убедился в том, что поблизости не находится людей и приступил к работам. В результате его коллега, водитель бульдозера, получил травмы. Пострадавшего зажало между машинами.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Материалы направлены в суд.