Машинист экскаватора погиб в Пермском крае. Следователи возбудили уголовное дело

Водитель экскаватора погиб в Кудымкаре Пермского края. Сотрудники органов возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.

Ситуация произошла 24 февраля. Погибший добывал на машине песчано-гравийную смесь в карьере Иньвенского месторождения, которое расположено рядом с деревней Лопатина. В результате он получил травмы, не совместимые с жизнью.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — рассказали в ведомстве.