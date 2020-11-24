Машина журналиста сгорела в Челябинске

Автомобиль журналистки Марины Малковой сгорел ночью на парковке в Челябинске. Правоохранители организовали проверку по факту возгорания, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

«Факт возгорания автомобиля зарегистрирован. В УМВД России по Челябинску в связи с этим проводится проверка», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Машина вспыхнула на парковке в ночь на 24 ноября. Автомобиль BMW X1 принадлежал корреспонденту информационного агентства Znak.com. По словам журналистки, она припарковала машину вечером 23 ноября на северо-западе города, около одного из магазинов. Женщина утверждает, что ее транспортное средство сожгли. На место были вызваны сотрудники полиции и МЧС.

По данным Znak.com, рядом с автомобилем нашли, предположительно, аэрозольный баллон. Очевидцы заявили, что возгорание началось под машиной — горели сразу все четыре колеса. Автомобиль стоял на парковке среди других машин, которые не пострадали. Агентство не исключило, что поджог может быть связан с работой корреспондента. Малкова пишет статьи о должностных преступлениях и коррупции.