Одна машина «запрыгнула» на другую в аварии на Дмитровском шоссе. Видео

В районе остановки городского транспорта «7-й автобусный парк» под железнодорожным путепроводом над Дмитровским шоссе столкнулись легковушки. Из-за высокой скорости в момент аварии принявшая на себя удар машина заехала колесами на капот догнавшей ее.

Факт происшествия подтвердили в ГИБДД столицы. В дорожной полиции уточнили, что сообщений о погибших или пострадавших в результате аварии не поступало.

По словам очевидцев, сейчас движение в районе аварии затруднено по одной полосе. Свидетели говорят о разном числе участников столкновения: кто рассказал о трех столкнувшихся машинах, кто о всего двух не поделивших дорогу автомобилях.

На видео, оказавшемся в распоряжении «360», видны две столкнувшиеся машины, причем задние колеса того автомобиля, что оказался впереди, заехали на капот легковушки, оказавшейся сзади. Судя по ролику, машины столкнулись на правой полосе Дмитровского шоссе, когда обе легковушки двигались в сторону МКАД из центра.

К моменту публикации новости осталось неизвестным — прибыли ли на место ДТП экстренные службы, или участники аварии решили разъехаться без привлечения представителей властей.