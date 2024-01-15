Происшествия 15 января 2024, 14:13 Машина загорелась в центре Петербурга

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Легковой автомобиль загорелся на проспекте Большевиков в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, пламя охватило моторный отсек и салон автомобиля. Участие в тушении принимали 10 сотрудников МЧС и две спецмашины, возгорание ликвидировали за 12 минут.

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Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал, специалисты устанавливают причины произошедшего.