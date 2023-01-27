Эксклюзив 27 января 2023, 08:46 Машина загорелась в одном из тоннелей на северо-западе Москвы Источник «360»: машина загорелась в Северо-Западном тоннеле Москвы Телеканал «360»

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Утром 27 января один из автомобилей охватил огонь в Северо-Западном тоннеле Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

На кадрах видно, что машина загорелась полностью. Все произошло около проспекта Маршала Жукова, в сторону центра.

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На место направились спасатели. Чем ближе они подходят, тем больше дыма видят. При этом в тоннеле работает система дымоудаления. Все подробности случившегося уточняются.