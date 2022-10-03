Машина загорелась в Нижневартовске — СМИ | 360°

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Машина загорелась в Нижневартовске — СМИ

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Пожар произошел в Нижневартовске (ХМАО) в микрорайоне Старый Вартовск. Там загорелся автомобиль. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «ЧП Нижневартовск».

На место происшествия прибыли сотрудники спасательной службы.

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«Старый Вартовск. Горит авто. Приехали пожарные», — сказано в сообщении.

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Журналисты направили запрос в пресс-службу регионального МЧС. Однако официальных данных о случившемся не поступало.

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