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    07 февраля 2021, 15:05

    Машина загорелась в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве

    Андрей Иванов, Татьяна Майорова

    Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле в столице в сторону Большой Академической улицы перекрыли из-за горящей машины. Об этом сообщил дептранс Москвы в Telegram.

    В столичном МЧС «360» рассказали, что на месте происшествия работают подразделения ведомства. Более подробной информации о пожаре в тоннеле пока нет.

    В самом тоннеле и на въезде, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», образовался затор. Информации о причинах возгорания авто и пострадавших нет.

    Источник «360» уточнил, что в результате пожара никто не пострадал.