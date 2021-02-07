07 февраля 2021, 15:05
Машина загорелась в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве
Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле в столице в сторону Большой Академической улицы перекрыли из-за горящей машины. Об этом сообщил дептранс Москвы в Telegram.
В столичном МЧС «360» рассказали, что на месте происшествия работают подразделения ведомства. Более подробной информации о пожаре в тоннеле пока нет.
В самом тоннеле и на въезде, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», образовался затор. Информации о причинах возгорания авто и пострадавших нет.
Источник «360» уточнил, что в результате пожара никто не пострадал.