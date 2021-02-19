Машина загорелась прямо на дороге в Новом Уренгое

Пожарные ликвидировали возгорание легковушки в Новом Уренгое. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Капот вспыхнул прямо на проезжей части. Девушка, которая сидела за рулем, успела выбежать из машины. Вскоре огонь перекинулся на салон. По предварительной информации, никто не пострадал. Причина возгорания пока не известна. Легковушка работала на газомоторном топливе.

Ранее в Ивановской области сгорели частный дом и легковой автомобиль. Машина не подлежит восстановлению.